محمد صلاح يرافق فيتوريا في مؤتمر مباراة الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - يرافق لاعب منتخب مصر، محمد صلاح، المدير الفني، روي فيتوريا في المؤتمر الخاص بمباراة الرأس الأخضر "كاب فيردي"، غدًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أمس، تفاصيل إصابة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، التي تعرض لها في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد صلاح يغيب عن المبارتين المقبلتين للمنتخب المصري، الأولى يوم الاثنين المقبل أمام كاب فيردي "الرأس الأخضر"، ومباراة دور الـ 16 في حالة التأهل لدور الـ 16.

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