موعد مباراة عمان وتايلاند في كأس أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث المنتخب العماني عن تحقيق الانتصار الأول له ببطولة أمم آسيا، عندما يلاقي منتخب تايلاند غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، على إستاد " عبدالله بن خليفة".

وتذاع مباريات البطولة، عبر شبكة قنوات " bein sports "، وقناة " Alkass Extra one HD"، قناة Abu Dhabi sports "، بالإضافة إلى قنوات " SSC" السعودية.

ويشارك المنتخب العماني في المجموعة السادسة بالبطولة، رفقة كلا من " السعودية، قرغيزستان، تايلاند ".

ويدخل المنتخب العماني المباراة، وهو في المركز الثالث بالمجموعة بدون أي نقاط، وبفارق الأهداف لصالحه عن صاحب المركز الأخير منتخب قيرغيزستان.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثامن: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

أول منتخب يودع كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات