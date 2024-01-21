اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا

عمان - تايلاند 18:30

قيرغيزستان - 21:30

كأس إفريقيا

المغرب - الكونغو 18:00

زامبيا - تنزانيا 21:00

جنوب إفريقيا - ناميبيا 00:00

بورنموث - 20:30

بيتيس - 21:30

جيرونا - إشبيلية 00:00

ليتشي - يوفنتوس 23:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - بريمن 18:30

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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