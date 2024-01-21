الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا
عمان - تايلاند 18:30
قيرغيزستان - السعودية 21:30
كأس إفريقيا
المغرب - الكونغو 18:00
زامبيا - تنزانيا 21:00
جنوب إفريقيا - ناميبيا 00:00
بورنموث - ليفربول 20:30
بيتيس - برشلونة 21:30
جيرونا - إشبيلية 00:00
ليتشي - يوفنتوس 23:45
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - بريمن 18:30
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