الامارات | «أبيض الشباب» يلتقي لبنان اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الوطني الشاب تحت 20 سنة مع نظيره اللبناني ودياً في السادسة والربع من مساء اليوم على استاد نادي الفجيرة، ضمن برنامج معسكره التدريبي الذي انطلق في 14 الجاري، ويختتم الأربعاء المقبل، بهدف تجربة اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024.