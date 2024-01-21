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الامارات | «الأبيض الأولمبي» يهزم السعودي في البطولة الودية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره السعودي بهدفين نظيفين، أمس، في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية التي انطلقت منافساتها، أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وسجل هدفي المنتخب، أحمد فوزي، وحازم محمد.

وتنطلق الجولة الثانية للبطولة بعد غدٍ، فتلتقي مع مصر الساعة الرابعة مساءً، فيما يتقابل المنتخب مع العراق في الساعة السابعة والنصف مساءً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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