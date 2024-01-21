الامارات | «الأبيض الأولمبي» يهزم السعودي في البطولة الودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره السعودي بهدفين نظيفين، أمس، في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية التي انطلقت منافساتها، أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وسجل هدفي المنتخب، أحمد فوزي، وحازم محمد.

وتنطلق الجولة الثانية للبطولة بعد غدٍ، فتلتقي السعودية مع مصر الساعة الرابعة مساءً، فيما يتقابل المنتخب مع العراق في الساعة السابعة والنصف مساءً.