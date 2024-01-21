الامارات | المغرب ينشد ثمن نهائي «كأس إفريقيا» من بوابة الكونغو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل منافسات المجموعة السادسة لـ«كأس إفريقيا» المراحل الحاسمة بمباراتين حاسمتين اليوم، ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره الكونغو الديمقراطي، وبعدها تلتقي زامبيا وتنزانيا في ختام منافسات الجولة الثانية. ويسعى المغرب لحسم التأهل اليوم، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على تنزانيا في الجولة الأولى، بينما تعادل الكونغو مع زامبيا.

وحذّر مدرب المغرب، وليد الركراكي، في تصريحات صحافية، لاعبيه من الثقة الزائدة لتفادي الوقوع في مأزق تعانيه منتخبات كبيرة في هذه النسخة، مثل: مصر والكاميرون وغانا. ويتوقع أن يكون أمين عدلي بديلاً للزلزولي الذي تعرّض للإصابة، ومن المتوقع أيضا أن يدفع الركراكي بسفيان بوفال أساسياً.