جدول مباريات اليوم الأحد 21 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد، اليوم الأحد، الموافق 21 يناير 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي يتخلله مباريات مشتعلة ببطولة كأس أمم أفريقيا، وكأس آسيا، والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

يأتي على رأس المباريات المنتظرة، لقاء منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الأفريقية، بجانب لقاء السعودية وقرجيكستان في كأس آسيا.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم:

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

زامبيا ضد تنزانيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

جنوب أفريقيا ضد ناميبيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم:

عمان ضد تايلاند، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر "Alkass EXTRA One HD"، و"SSC1 HD"، و"beIN ASIAN CUP 1".

قرجيكستان ضد السعودية، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Alkass EXTRA One HD"، و"SSC1 HD"، و"beIN ASIAN CUP 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

بورنموث ضد ليفربول، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

أوساسونا ضد خيتافي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد ألميريا، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ريال بيتيس ضد برشلونة، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

جيرونا ضد إشبيلية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

فروزينونى ضد كالياري، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

إمبولي ضد مونزا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ساليرنيتانا ضد جنوى، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ليتشي ضد يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".