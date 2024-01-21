المغرب تصطدم مع الكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، لمهمة جديدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، ويحتضن اللقاء ملعب سان بيدرو في كوت ديفوار.

وكان منتخب المغرب قد حقق الفوز في الجولة الأولى علي منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، بينما الكونغو الديمقراطية تعادلت مع زامبيا بهدف لمثله.

موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأحد 21 يناير، في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، 3 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية عبر قنوات beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 2.

معلق مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

يعلق على مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، جواد بده.

ترتيب المجموعة السادسة قبل مباريات اليوم

المغرب برصيد 3 نقاط.

الكونغو الديمقراطية برصيد نقطة وحيدة.

زامبيا برصيد نقطة وحيدة.

تنزانيا بدون اي نقاط.