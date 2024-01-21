السعودية تستضيف الدورة التدريبية لكبير مدربي الفلوربول

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة مصري استعدادا للألعابالشتوية..

تستضيف مدينة جدة السعودية في الفترة من 25 وحتى 28 يناير الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد مدربي الفلوربول استعدادا للألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها مدينة تورينو الايطالية مارس 2025 ،تقام الدورة بتنظيم الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والبرنامج السعودي.

وكان المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي قد اعتمد الدورات التدريبية المتقدمة لعام 2024 والتي سيتم تخصيصها في الرياضات الشتوية التي تشهدها الالعاب العالمية الشتوية وتشارك فيها دولة المنطقة ، وتأتي أهمية تلك الدورة قبل إقامة التصفيات الخاص باختيار المنتخبات التي تمثل المنطقة في تلك الالعاب في رياضة الفلوربول .

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأن الدورة تشهد مشاركة 8 دول من المنطقة، هي: مصر ، عمان ، قطر ، الامارات ، الجزائر، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية الدولة المنظمة ويقوم بإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ستين هومان الخبير العالمي في رياضة الفلور بول بالاتحاد الدولي للعبة.

مشيرا الى أن تلك الرياضة تنتمي الى الهوكي الأرضي وتلعب داخل الصالات بشكل جماعي ، وقد تطورت في السبعينات في السويد، ولها شعبية كبيرة في عدة دول أوروبية منها تشيكيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا ولاتفيا والنرويج والسويد وسويسرا وتلعب هذه الرياضة على أرضية خشبية صلبة ويتم تحريك الكُرة بواسطة عصي موجودة عند كُل لاعب وعدد اللاعبين في كُل فريق هو 5 بالإضافة إلى حارس المرمى، بدأت هذه الرياضة تجتذب معجبين لها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وإيرلندا وسنغافورة واليابان وماليزيا

وكشف د. شريف الفولى مدير الالعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية بأن رياضة الفلور بول من الرياضات التي يمكن ممارستها على العديد من الملاعب سواء في الصالات المغطاة أو أي نوع من الملاعب ، وأنها من الرياضات الجماعية التي تبعث عن البهجة والفرح والسعادة ، وأنها تتناسب بشكل كبير المعاقين فكريا، وأنها لعبة قديمة تمارس منذ أكثر من خمسين عاما، ولها اتحاد دولي يضم 74 دولة، ويمكن أن تمارس من خلال الرياضات الموحدة والتي يشارك فيها معاقون فكريا إلى جانب أقرانهم من غير المعاقين، وأن هناك علاقة بين هوكي الجليد والفلور بول، حيث اتجه لاعبو هوكي الجليد لممارسة الفلو ربول عوضا عن توقف هوكي الجليد في فصول الشتاء.

وأضاف الفولى أن أهم ما يميز الفلور بول أنها تناسب الأطفال، وقد تم تخصيص مضارب للأطفال بألوان مبهجة، ومن هناك يتم تحبيب الأطفال منذ الصغر لتلك الرياضة، ومنذ عام 1968 بدأ التفكير في تأسيس اتحاد دولي لها، وبدأت في ثلاث دول، والأمل في أن تدخل تلك الرياضة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024، وأن عام 2011 قد شهد توقيع بروتوكول شراكة بين الاتحاد الدولي للأولمبياد الخاص الدولي، وتم اعتمادها كرياضة ضمن رياضات الأولمبياد الخاص منذ ذلك التاريخ، وأنها دخلت كرياضة استعراضية في الألعاب العالمية الشتوية بكوريا الجنوبية 2013 ، ولاقت نجاحا كبيرا فبدأ إدخالها بشكل رسمي لبرامج الأولمبياد الخاص حيث يشارك فيها 52 دولة.