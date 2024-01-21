الامارات | ختام ناجح للنسخة الثانية من بطولة "أبوظبي إكستريم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت النسخة الثانية من بطولة "أبوظبي إكستريم - ADXC 2" فعالياتها بنجاح في مبادلة أرينا في أبوظبي وذلك بحضور الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر؛ والشيخ محمد بن عيسى بن زايد آل نهيان؛ وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وتمكَّن الأمريكي ألجامين سترلينج، الذي يحفل سجله بـ 23 انتصاراً، من تحقيق فوز ساحق على مواطنه تشيس هوبر، صاحب الـ 13 انتصاراً في مختلف البطولات العالمية، في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج فئة وزن الولتر. وشهدت الفعالية الرئيسية لنزالات الجوجيتسو فئة الوزن المتوسط، فوزاً كبيراً للبرتغالي برونو ليما، الفائز بذهبية ‘بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2023‘، على البرازيلي مانويل ريبامار.

وفي باقي أبرز النتائج الأخرى، شهدت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة للجرابلينج فئة “الوزن غير المُقيَّد” فوزاً سريعاً بالإخضاع عن طريق الخنق الخلفي منذ الجولة الأولى سجلته الويلزية فيون ديفيز.