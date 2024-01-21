موعد مران الأهلي اليوم بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ، بخوض مرانه الثاني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة بإمارة عجمان.





وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول في عجمان مساء أمس، بعد الوصول مباشرة إلى الإمارات، في إطار الجدول التدريبي المحدد للاعبين.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان والذي تنظمهإحدى شركات التسويق الرياضي الرياضي وإدارة الفعاليات.

مصر في أمم أفريقيا ..

على صعيد آخر ، يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الرأس الأخضر غد الإثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، بعد التعادل في أول مواجهتين أمام موزمبيق ثم غانا بنفس النتيجة 2 - 2.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.