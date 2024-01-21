البث المباشر لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطية يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - مباشر مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، من أبرز المواجهات التي ينتظرها عشاق أسود الأطلس، ويتم البحث عنها خاصُة أن الفوز سيحسم تأهل رفاق حكيم زياش إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023- 2024.

البث المباشر لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطية يلا شوت

يخوض المغرب هذه المباراة أمام فريق اكتفى بنقطة التعادل أمام زامبيا في الجولة الأولى، وهو يسعى لاستعادة مجده الفائت عندما كان حاضرا ضمن كبار القارة وفاز باللقب مرتين في 1968 (تحت مسمى كونغو كينشاسا) و1974 (زائير)، وهو يملك بعض العناصر البارزة بينها مهاجم غلطة سراي التركي سيدريك باكامبو ولاعب الوسط أميان الفرنسي غايل كاكوتا.

وأقر وليد الركراكي بأن الجو في ساحل العاج حيث الحرارة والرطوبة مرتفعتان، أمر "صعب" خاصة في هذا التوقيت (الساعة الثانية ظهرا بتوقيت البلد المضيف)، إلا أنه ترك ما سماها "الأعذار" جانبا وركز على أداء فريقه.

وشدد أيضا على أن نظيره الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية يشكل إحدى مشكلات المواجهة نظرا لمعرفته بكرة القدم المغربية حيث أشرف على تدريبات الوداد البيضاوي بين 2016 و2017. وقال الأخير إن المغرب أحد المرشحين للفوز بكأس الأمم 2024 إلى جانب السنغال، مضيفا: "لكنه فريق لا يقهر...".

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ومن بين الأوجه الوافدة عبد الصمد الزلزولي مهاجم بتيس الإسباني (23 عاما)، بلال الخنوس (19 عاما) لاعب وسط غنك البلجيكي وأمين عدلي مهاجم باير ليفركوزن الألماني (23 عاما)، ناهيك عن عودة أمين حارث لاعب أولمبيك مرسيليا إلى الفريق بعد غيابه عن مونديال قطر بسبب الإصابة.

موعد مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

وسيكون الجميع في ترقب شديد لمواجهة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية والتي تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد الموافق 21 يناير 2024 بتوقيت القاهرة.

كما تتابعون مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي.