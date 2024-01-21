محمد صلاح يتحدث عن إصابته ويرد على الانتقادات ضد منتخب مصر

كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن تطورات إصابته وغيابه عن المواجهة المقبلة ضد الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023، والانتقادات التي تم توجيهها ضده.

وقال محمد صلاح في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:” متفهم فكرة الانتقاد خصوصا في التعادل والخسارة، واحترم ذلك، وكذلك الداعمين “.

وأضاف صلاح:” أتمنى أن الناس تساند المنتخب حتى النهاية لأن هذا ما هو يحتاجه اللاعبين، لاعبو منتخب مصر “بيموتوا نفسهم”، أنا لا أركز في الانتقادات أو من قال هذا أو ذلك، لأن هدفي التركيز مع المنتخب وليس مع ما يقال “.

وتابع قائد الفراعنة:” أنا قديم في المنتخب، ومن يريد أن يقل شيء فليقل تعودت على الانتقادات وعلي احترامه، ولكنني لا أركز مع ذلك، هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح، تعرضت للإصابة وسوف أغيب وهناك فريق كامل جاهز لتمثيل الفراعنة “.

وأردف محمد صلاح:” أعتقد أن الجميع يعرف ماذا يعني التتويج بكأس الأمم الأفريقية، وأعتقد أن النسخة الجارية نريد الفوز بها وتعويض الهزيمة في نسختي 2021 و2017، علينا أن نركز على هدفنا فقط “.

وأكمل:” الظروف صعبة على جميع اللاعبين والمنتخبات، ولكننا ننظر للإيجابيات الكرة في أفريقيا تتطور، والمحترفين في مصر أقل من غيرها والأندية تسمح للأندية باحتراف لاعبيها وهو ما يجيب أن يحدث في مصر، لأن اللاعب يتم تنجيمه أكثر من اللازم، ولذلك يرفض الاحتراف “.

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وأوضح صلاح تفاصيل إصابته:” سيكون هناك حديث بين المنتخب ونادي ليفربول، سواء بعد المؤتمر أو صباح الغد، بالنسبة للأداء أحاول دائما لعب كرة قدم جماعية لم نكن موفقين وهذا يحدث في كرة القدم، والأمر الإيجابي أننا عدنا وتعادلنا بعد التأخر، وليس لدي تفسير لأدائي أنا الشخصي فكرة القدم لعبة جماعية “.