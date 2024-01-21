بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد ألميريا، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، في تمام الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل ريال مدريد في مباراته اليوم ليضم كل من..

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، ميندي.

الوسط: تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

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ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره عبر بوابة ألميريا، خاصة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد في الديربي الذي جمعهما، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في نسختها الجارية، للتتوقف رحلة الدفاع عن لقبه.

ويدخل ريال مدريد المباراة بحثًا عن استعادة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى، حيث يحتل الميرينجى الوصافة برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر، ولكن يتبقى للريال مباراة مؤجلة، فيما يحتل ألميريا المركز الأخير برصيد 6 نقاط.