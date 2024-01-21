تشكيل ريال مدريد اليوم أمام ألميريا في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيل الميرنجي الذي سيخوض به مباراة ألميريا اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد، مباراة ألميريا بهدف مصالحة جماهيره بعد الخسارة في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين وتوديع المسابقة، بينما يعاني ألميريا بشكل كبير هذا الموسم، وسيدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الهروب من الهبوط.

ويحتل ريال مدريد، وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة، بينما يقبع ألميريا في آخر الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

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