عبد الجليل: فيتوريا فقد الثقة في نفسه والرأس الأخضر فرصته الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبد الجليل، نجم كرة القدم المصرية السابق، على أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة فقد الثقة فى نفسه خلال مشاركة المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد تعادل مع منتخب موزمبيق وغانا بنتيجة 2/2 خلال المباراتين.

وتحدث محمد عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال:" المدرب البرتغالي فيد الثقة فى نفسه مع منتخب مصر".

وتابع: "مباراة الرأس الأخضر غدًا ستكون الفرصة الأخيرة لفيتوريا مع المنتخب الوطني ولابد من الفوز من أجل التأهل.

وأردف: "الانتصار علي الرأس الأخضر يعد الأمل الأخير لإنقاذ المنتخب من مقلصه الوداع المبكر لأمم افريقيا.

ويلعب المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، حيث يبحث عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل منهما.