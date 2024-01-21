ألميريا يتقدم على ريال مدريد في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم ألميريا على نظيره ريال مدريد بالهدف الأول، في الشوط الأول من المواجهة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف ألميريا في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق اللاعب لارجي رامازاني، فيما يبحث ريال مدريد عن إدراك التعادل خلال ما تبقى من المباراة.

ويرغب ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم أمام ألميريا، حيث يأمل في مواصلة تصدر ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأتي ريال مدريد، في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا المتصدر، لكن لديه مباراة مؤجلة، فيما جاء ألميريا في آخر الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.