ساني يتسبب في أزمة كبيرة داخل غرفة ملابس بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن حدوث أزمة في صفوف نادي بايرن ميونخ بسبب اعتراض ليروي ساني، على مدربه توماس توخيل، خلال لقاء فيردر بريمن ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2023-2024.

خسر فريق بايرن ميونخ أمام ضيفه فيردر بريمن (0-1) مساء اليوم الأحد، ضمن المرحلة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم، في عقر داره بملعب أليانز أرينا.

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وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، عندما قام المدرب توماس توخيل بثلاث تبديلات في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، كان من المفترض أن ينتقل ساني من الجناح الأيمن إلى منطقة الوسط.

أوضح التقرير أن ساني عندما علم بالتعليمات الفنية والتغييرات التكتيكية داخل أرض الملعب لم يكن سعيداً بها.

من جانبه تدخل توماس مولر الذي شارك كبديل للحديث مع ساني وتهدئته.

لكن الجناح الألماني البالغ من العمر 28 عاماً لوح بيده في اتجاه مدربه توخيل ثم ذهب بعيداً، في أشارة على اعتراضه وعدم قبوله التعليمات الجديدة.

رفع بريمن رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز 12، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 41 نقطة في المركز الثاني.