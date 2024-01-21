هل يعود محمد صلاح إلى منتخب مصر بعد سفره إلى ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب نجم منتخب مصر محمد صلاح من العودة إلى ليفربول من أجل استكمال فترة علاجه بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، يوم الخميس الماضي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أنه في حال تأهل منتخب مصر من المجموعة الثانية و دور الـ16 وتعافي محمد صلاح، سيعود إلى صفوف الفراعنة في كوت ديفوار لاستكمال البطولة.

وقال ليفربول في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بورنموث: "إذا كان محمد صلاح لائقا قبل مباراة نهائي كأس الأمم، فربما يعود إلى منتخب مصر".

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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