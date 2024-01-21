شكرا لقرائتكم خبر النصر والهلال يتنافسان على التعاقد مع دي بروين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنفقت الأندية السعودية 750 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتي شهدت انضمام عدد من الأسماء اللامعة إلى دوري روشن مثل رياض محرز، وساديو ماني، وكريم بنزيما ونيمار جونيور غيرهم من النجوم.

وبحسب ما ذكره التقرير الذي نشره موقع «كوت أوفسايد» الإنجليزي، فإن الأندية السعودية، تسعى لمواصلة تدعيم صفوفها بالتعاقد مع العديد من النجوم، مثل محمد صلاح نجم ليفربول، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى أن ناديي النصر والهلال سيتنافسان بقوة في الصيف المقبل على التعاقد مع كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، والذي لن يقبل فريقه بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البلجيكي.

ومن ضمن الأسماء المطروحة بقوة على طاولة أندية الدوري السعودي للتعاقد معها، هو تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان ليفربول، والذي ارتبط بالانضمام إلى صفوف الاتفاق، ليعمل تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

علما بأن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ولا وجود لمفاوضات بشأن التجديد معه، بسبب كثرة الإصابات التي أفسدت مسيرته مع العملاق الإنجليزي.

يشار إلى أن تياجو لم يلعب أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم لمعاناته من إصابة في الورك تعرض لها في إبريل الماضي وتجددت خلال سبتمبر.

وستحاول الأندية السعودية، محاولة التعاقد مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، كما حاولت معه في الصيف الماضي، ولكن اللاعب الكوري الجنوبي رفض تلك الاهتمامات.

ويبدو أن أخبار رحيل لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد والمحترف الكرواتي، تلقي بظلالها على عالم كرة القدم.

فبحسب ما ذكرته صحيفة Relevo، ينتظر أن يغادر مودريتش أسوار النادي الملكي في يونيو المقبل، مختتما بذلك فصلا حافلا من الإنجازات واللحظات الخالدة.

مودريتش، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العقد الأخير، يقترب الآن من عامه الثامن والثلاثين، ومع ذلك يبقى محط أنظار العديد من الأندية الكبرى حول العالم. تشير التقارير إلى أن أندية دوري روشن تظهر اهتماما ملحوظا بضم النجم الكرواتي.