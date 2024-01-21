أوروبا تغني مورينيو عن الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجد مدرب روما الإيطالي المقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في العاصمة الإسبانية برشلونة في إشارة إلى ابتعاد المفاوضات الشبابية معه لتولي المهمة خلفا للمدير الفني المقال إيجور بيسكان، لسوء النتائج. وبحسب ما أشارت آليه شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن المدرب البرتغالي قرر رفض العرض المقدم له من إدارة الشباب.

دون أن يشير إلى قرب مهمته في تدريب برشلونه مكتفيا باتسامه لسائله عند وصوله برشلونه.

وكان البرتغالي بحسب ما أشار الصحفي الشهير فابريزيو رومانو. رفض عرض نادي الهلال الرسمي قبل عودة ابن جلدته الحالي جورجي جيسوس بعد أن قدم الهلال عرضا رسميا في بداية يونيو الماضي لمورينيو مقابل 30 مليون يورو سنويا، لكن المدرب البرتغالي أبدى رفضه لرغبته في الاستمرار مع روما آنذاك وهو الأكبر في تاريخ مار ينهو التدريبي.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية وجود اجتماع مرتقب مع رئيس نابولي لورينتس الأسبوع المقبل مع جوزيه مورينيو الذي يرغب في البقاء في القارة الأوروبية.

وكشف الصحفي الرياضي بيدرو موراتا، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لن يدرب نادي الشباب السعودي.

وكتب موراتا عبر حسابه في منصة «إكس» «أنا أؤكد ذلك، جوزيه مورينيو لن يدرب نادي الشباب. في هذه اللحظة هو على أهبة الاستعداد والهدوء، وينتظر الخيار الذي يحفزه».

وجاء قرار إقالة البرتغالي من روما الإيطالي بسبب سوء النتائج إذ فشل الفريق بقيادته في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بكل المسابقات.

يذكر أن مورينيو لم يستمر مع أي فريق يدربه لمدة 3 مواسم كاملة سوى في حقبته الأولى مع تشيلسي بين 2004 و2007.