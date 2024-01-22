الامارات | قرار صعب من الاتحاد المصري.. محمد صلاح يترك المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، عن سفر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، وذلك عقب حضوره مباراة مصر ضد منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادى ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غداً لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في المباراة التي انتهت بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وكشف محمد صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرأس الأخضر، أنه ستكون هناك محادثات جديدة بين الجهاز الطبي للمنتخب ونادي ليفربول، وسيتم إصدار بيان حول الإصابة بناء على ذلك.

وأكد مصدر داخل المنتخب الوطني، أن الاتصالات مع ليفربول بدأت بمجرد انتهاء المباراة، وتواصل محمد صلاح فور نهاية المباراة مع مديره الفني في النادي الإنجليزي، وأخبره بانطباعاته الأولية حول الألم الذي يشعر به، ومنعه من استكمال لقاء غانا.