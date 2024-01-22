اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا

طاجيكستان - لبنان 19:00

قطر - الصين 19:00

كأس إفريقيا

غينيا بيساو - نيجيريا 21:00

غينيا الاستوائية - ساحل العاج 21:00

الرأس الأخضر - مصر 00:00

موزمبيق - غانا 00:00

كأس السوبر الإيطالي

نابولي - إنتر ميلان 23:00

برايتون - وولفرهامبتون 23:45

غرناطة - أتلتيكو مدريد 00:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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