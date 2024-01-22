الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا
طاجيكستان - لبنان 19:00
قطر - الصين 19:00
كأس إفريقيا
غينيا بيساو - نيجيريا 21:00
غينيا الاستوائية - ساحل العاج 21:00
الرأس الأخضر - مصر 00:00
موزمبيق - غانا 00:00
كأس السوبر الإيطالي
نابولي - إنتر ميلان 23:00
برايتون - وولفرهامبتون 23:45
غرناطة - أتلتيكو مدريد 00:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App