أمم أفريقيا.. شبانة ينتقد اتحاد كرة القدم بسبب محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد شبانة، أنه لن يلوم محمد صلاح أو نادي ليفربول الإنجليزي بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب الوطني المصري في كوت ديفوار، موجهًا اللوم إلى اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام على السماح بمغادرة قائد الفراعنة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "اتحاد الكرة خرج بتصريحات غير دقيقة عن إصابة محمد صلاح في البداية، وأن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة حال التأهل لدور الثمانية من أمم إفريقيا".

وأضاف: "اتحاد الكرة يواصل سياسة التضليل للرأي العام، واليوم يتم الإعلان أن محمد صلاح سيكون جاهزا لمباريات نصف النهائي، ويورجن كلوب قال ان صلاح سيكون جاهزا فقط للنهائي".

وواصل: "هل ذهبنا لأمم إفريقيا من أجل المنافسة بقوة أم أننا تعاقدنا مع مدرب يريد المزاح فقط معنا؟!، لو كان فيتوريا مفروض علينا نريد أن نعلم ذلك، ولابد أن يتحمل المسئولية كاملة سواء المدير الفني أو من تعاقد معه، ومنتخب مصر لم يظهر بمستواه المعود ولم يقدم الأداء الجيد منذ بداية البطولة".

وأكمل: "لو لم يقدم منتخب مصر الأداء المطلوب ويلعبون برجولة، فلن نشجعهم مرة آخرى، لو خرجنا من البطولة سيتحمل فيتوريا المسئولية، وهناك منتخبات آخرى مثل الجزائر وتونس لم يقدموا أداء جيد، واليوم المغرب لم يكن جيدا أمام الكونغو أيضا".

وزاد: "لو كان منتخب مصر ذهب إلى أمم إفريقيا من أجل (الهزار) فليقولون لنا، ولن نتحدث عنهم مطلقا، ونكتفي بالحديث عن الأهلي والزمالك، فنحن نحب منتخب مصر ولدينا غيرة على قميص المنتخب، ولكن لن نقبل التقصير مطلقا من اللاعبين والجهاز الفني".

وأكمل: "كنت أتوقع أن يلعب محمد صلاح معنا بعد المباراة المقبلة، لكن فوجئت بتصريح يورجن كلوب واعلانه عودة اللاعب، لقد وصلنا لمرحلة إدارية متدنية".

وأتم: "لدينا أمل في اللاعبين في لقاء مصر أمام الرأس الأخضر، ليس لدي ثقة في فيتوريا أو اتحاد الكرة، لكن الأمل في اللاعبين الرجال فقط".