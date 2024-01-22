الامارات | منتخب عُمان يُعقّد موقفه في كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتقد منتخب عُمان اللمسة الأخيرة وسط تألق حارسه إبراهيم المخيني ليتعادل، أمس، من دون أهداف مع منتخب تايلاند، ليتعقد موقفه في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وأخفق منتخب عُمان في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الأولى.

ورفع منتخب تايلاند، الذي فاز (2-صفر) على قيرغيزستان في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط.