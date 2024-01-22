الامارات | فوز الفجيرة و«يونايتد» في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الفجيرة فوزاً مهماً على مضيفه الذيد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب الذيد ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري الدرجة الأولى، وجاء الهدف عن طريق الكاميروني بلايس لويك في الدقيقة (36) ليصبح رصيد الفجيرة 23 نقطة في المركز التاسع، والذيد 21 في المركز العاشر. كما فاز فريق «يونايتد إف سي» على ضيفه مسافي بهدف نظيف سجله اللاعب السنغالي بابي بكاري في الدقيقة (49)، ليصبح رصيد «يونايتد إف سي» 24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد مسافي عند النقطة 26، وتعادل «سيتي» مع مصفوت بهدف لكل منهما، وسجل لمصفوت الغامبي الفوسيني جوساما (28) بينما سجل لـ«سيتي» الإيفواري بوناجن جوي (88)، وأصبح رصيد مصفوت 13 نقطة في المركز الـ15، ورصيد «سيتي» سبع نقاط في المركز الـ16.