أمم أفريقيا.. وليد عبد اللطيف: إصابة صلاح أكبر من المعلن عنها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن اتحاد كرة القدم يستحق اللوم في ظل الأزمات الأخيرة داخل منتخب مصر، مشيرا إلى أن محمد صلاح يتعرض لهجوم كبير وظهر متأثرًا بذلك، والإصابة التي تعرض لها قد تكون بسبب الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها مؤخرًا.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة ETC: "محمد صلاح يتعرض لهجوم شديد وقد يكون وراء الإصابة، وكنت أتوقع إصابته بسبب الضغط العصبي الذي يتعرض له مؤخرًا، وأعتقد سفره إلى ليفربول أمر عادي بالنسبة لي، ومعنى أنه يسافر أنها تحتاج لوقت أطول، ولم يتم الاعلان الرسمي عن التفاصيل".

وأضاف: "أعتقد أن إصابة صلاح أكبر من المعلن عنها، وقد تكون مزق في العضلة الخلفية، وسوف يستمر غيابه لاكثر من اسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

وزاد: "روي فيتوريا مدرب ضعيف منذ زمن، ولا أريد أن نفاجئ بذلك الآن، لم نفز معه سوى على منتخبات متوسطة، ومحمد صلاح لا يستحق الهجوم ضده".