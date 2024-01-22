أزمة محتملة بين منتخب مصر وليفربول بشأن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مغادرة صلاح معسكر منتخب مصر لاستكمال علاجه في إنجلترا، بعد إصابته في مباراة غانا، يوم الخميس الماضي.

وأوضح كلوب في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بورنموث، إمكانية عودة محمد صلاح إلى صفوف المنتخب المصري مرة أخرى.

وقال كلوب: "إذا كان صلاح لائقًا قبل (مباراة نهائي) كأس الأمم، فربما يعود إلى معسكر منتخب مصر".

وعلى الجانب الآخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر بيان رسمي سفر صلاح إلى إنجلترا من أجل استكمال علاجه.

وجاء نص البيان كالآتي: "بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور (قبل النهائي) لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وهذا يعني أنه قد تحدث أزمة محتملة بين ليفربول ومنتخب مصر بسبب عدم الاتفاق سواء على موعد عودة صلاح في مباراة النهائي أو قبل النهائي، إلى معسكر الفراعنة في حال تأهلهم.

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