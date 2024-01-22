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تحديد مدة غياب محمد صلاح عن الملاعب.. صدمة لـ منتخب مصر

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محمد صلاح - منتخب مصر

محمد صلاح - منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الاثنين، مواعيد أولية عن مدة غياب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي عن الملاعب بعد إصابته.

وقرر محمد صلاح مغادرة معسكر منتخب مصر الحالي الذي يخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، والعودة إلى ليفربول، بعد إصابته بشد، خلال مشاركته في مباراة غانا الأخيرة.

وأعلن ليفربول عودة محمد صلاح إلى صفوفه لتلقي العلاج، على أن يعود إلى منتخب مصر حال تأهله إلى المباراة النهائية.

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ومن جانبها، أوضحت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية مساء اليوم الاثنين، تطورات إصابة محمد صلاح، بعدما أشارت أن قائد منتخب مصر من المتوقع أن يغيب بين أسبوعين أو ثلاث أسابيع بعد تعرضه لتمزق طفيف بالعضلة النصف وترية، أحد العضلات الثلاث التي تشكل العضلة الضامة.

وهو ما يعني احتمالية عدم اكتمال شفاء محمد صلاح على موعد نهائي كأس أمم أفريقيا، والمقرر لها يوم 11 فبراير المقبل، أي بعد 20 يومًا فقط.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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