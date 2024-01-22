بعد حل أزمة إيقاف القيد.. الزمالك يحسم الجدل حول تعاقده مع صفقات جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، حقيقة ضم صفقات جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد نجح في وقت سابق، في إنهاء أزمة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، أبرز القضايا المتسببة في القرار الصادر من المحكمة الرياضية بإيقاف القيد.

وأصدر الزمالك بيانًا رسميًا أعلن خلاله أنه قد انتهى من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لحل القضايا والتي بلغ عددها 14 قضية، وأصبح من حق القلعة البيضاء إبرام صفقات جديدة لتدعيم الفريق، الأمر الذي فتح باب الاجتهادات أمام الجميع بشأن اللاعبين الذين سينتقلون إلى الزمالك خلال الفترة الحالية.

من جانبه، كتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" منشورا، اليوم الإثنين، قال فيه: "السادة جماهير الزمالك، 99% مما يُنشر في المواقع والبرامج عن تعاقدات وصفقات سواء مع لاعبين أو مدربين، ليس له أساس من الصحة".

وأضاف متحدث الزمالك: "رجاء عدم الانسياق وراء الشائعات، وثقوا أن القادم أفضل كثير، وأن المجلس يعمل بكل جهده لتلبية طموحاتكم قدر المستطاع".

واختتم "سالم": "سيتم الإعلان عن أي جديد بمنتهى الشفافية، من خلال البيانات الرسمية المكتوبة أو المقروءة، ومن خلال قناة الزمالك".