معتمد جمال يشرح أخطاء لاعبى الزمالك فى لقاء الوحده

ياسر رشاد - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعداداً للقاء أم صلال القطري المقبل.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها الفريق في ودية الوحدة الإماراتي لتلافي تكرارها في لقاء أم صلال، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

وحرص معتمد جمال على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل أمام الفريق القطري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.