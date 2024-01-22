جدو يبعث رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد ناجي جدو، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، رسالة مؤثرة للدولي المصري محمد صلاح، بعد قراره بترك الفراعنة في كأس أمم إفريقيا والسفر لليفربول للعلاج من الإصابة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الرأس الأخضر، في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي تشهد غياب "مو" صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الماضية أمام غانا.

وجاءت رسالة جدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث كتب: "أرجو من صلاح مراجعة قرار عودته لإنجلترا من أجل العلاج، ويكمل مع المنتخب تحديدًا في هذا التوقيت".

وتابع: "المنتخب في موقف صعب خلال الفترة الحالية، كما يحتاج لوجوده حتى لو مصاب ولن يلعب ولا دقيقة".

وأضاف: "في حالة لو ليفربول يحتاج للاطمئنان على صلاح، من الممكن أن يرسل طاقم طبي لعلاجه وهو مع المنتخب، لكن لا يترك الفريق!".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيودع كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات، وذلك في حالة تلقى الهزيمة من الرأس الأخضر.