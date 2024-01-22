ريال مدريد يستعد للإعلان عن ضم موهبة جديدة

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من اتمام التعاقد مع موهبة جديدة خلال الفترة المقبلة، حسبما أشارت عدد من التقارير الأخيرة.

وسيكون جيريمي دي ليون، جناح نادي كاستيلون، هو صفقة ريال مدريد المقبلة على مستوى الشباب.

وأكد الصحفي الموثوق، فابريزيو رومانو، أن دي ليون قد وقع عقده مع ريال مدريد.

طالع أيضًا: طبيعة إصابة مدافع المنتخب السعودي وموقفه من مباراة تايلاند

وأشار رومانو عبر حسابه الشخصي في تويتر، أن عقد دي ليون سيكون مع ريال مدريد حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026 القادم.

وقال رومانو: “ريال مدريد وقع كل الأوراق للتعاقد مع جيريمي دي ليون للعب مع فريق الكاستيا”.

وأتم رومانو: “وافق المهاجم المولود في عام 2004 على عقد يمتد حتى يونيو من عام 2026، وقد تم الانتهاء من كل ذلك لأول لاعب من بورتوريكو يلعب في ريال مدريد”.

ويبلغ دي ليون من العمر تسعة عشر عامًا ويلعب في مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر كذلك.

وكان هناك اهتمام كبير من قبل كلا من فياريال وفالنسيا بحسب التقارير الأخيرة، قبل أن ينجح ريال مدريد في ضم دي ليون.

ويعتبر اهتمام فياريال إلى جانب فالنسيا ما عجل بتسريع ريال مدريد المفاوضات مع كاستيلون من أجل ضم دي ليون.