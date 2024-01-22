الأهلي يستعد لمواجهة الأخدود السعودي بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته القوية لمواجهة الأخدود السعودي، في إطار المعسكر الذي يخوضه المارد الأحمر، خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر خوض الأهلي مواجهة الأخدود في الثالثة عصر الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات خلال فترة التوقف الحالي للمسابقات بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا.

فيما حرص المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران لمدة عشر دقائق.

بينما سيخوض الفريق تدريبات بدنية في بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.