شكرا لقرائتكم خبر الصين ترفع قدرتها الأمنية في شنجن بقدوم النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أذهلت بعثة فريق النصر الكروي الأول الصينيين لدى وصولها السبت لإقامة معسكر تحضيري في الصين، مستغلا فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين بسبب مشاركة منتخب «الأخضر» في نهائيات كأس آسيا.

وسيلعب الفريق خلال معسكره مباراتين وديتين أمام نادي شنغهاي شينهوا، الأربعاء المقبل، ونادي جيجيانغ في 28 الشهر الجاري.

وشهد حضور النصر لمطار شينزين بمدينة شنجن الصينية تدافعا جماهيريا غفيرا وتاريخيا من أجل النجم البرتغالي رونالدو لم تعهده الصين لفريق زائر، مما حدا بالصين إلى زيادة عدد الحراسات الأمنية للبعثة الصفراء بحسب ما أكده رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم سونغ كاي الذي أكد أنه لم يشاهد حضورا جماهيريا كقدوم النصر للصين، حيث تصدر قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بثلاث جوائز من «غلوب سوكر» عن عام 2023.

الأكثر ترحيبا وطلبا للتصوير معه وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاما قد نال جوائز أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هداف واللاعب المفضل لدى الجماهير الكروية.

وأغلقت الصين بعض الطرق الرئيسة المحيطة بمقر إقامة البعثة النصراوية، وأشار رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم في تصريح لشبكة CNN إلى أن بلاده سبق أن نظمت بطولات كروية كبرى لم تر مثل هذا الصخب الجماهيري مثلما رآه في حضور النصر لبلاده.

ونشر فريق «النصر» عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا) فيديو يظهر تكريم كريستيانو رونالدو، إذ تم تحضير كعكة (قالب كيك) خاصة به، ووضعت عليها صورته وهو يحمل إحدى الجوائز، إضافة إلى عبارة باللغة الإنجليزية، كتب فيها «تستمر الجوائز في ملاحقة الأفضل».

على صعيد آخر ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن النصر يأمل بالتعاقد مع مدافع نادي توتنهام هوتسبير البرازيلي إيمرسون رويال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الذي رفض عرض النادي الموسم الماضي، بعد أن قدّم له 25 مليون يورو.