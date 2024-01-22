شكرا لقرائتكم خبر غموض حول مصير كريم بنزيما مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف خبير الانتقالات الشهير، الإيطالي فابريتسيو رومانو، أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبا لمناقشة مستقبل كريم بنزيما مع نادي الاتحاد.

وقال رومانو من خلال حسابه الشخصي على منصة «إكس» «الوضع ما زال متوترا مع الاتحاد. رؤساء دوري روشن يريدون بقاء بنزيما في السعودية، أو حتى انضمامه إلى ناد سعودي آخر. لا يمكن عودة اللاعب إلى أوروبا إلا من خلال تخفيض كبير في راتبه».

وتترقب الجماهير آخر التطورات بشأن مستقبل كريم بنزيما مع ناديه الاتحاد، بعد التوتر الذي حدث بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، على خلفية تأخر عودة اللاعب الفرنسي إلى الفريق، عقب نهاية الإجازة الممنوحة للاعبين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الغموض في مستقبل كريم بنزيما بدأ مع موجة الانتقادات الجماهيرية التي طالت اللاعب خلال الفترة الماضية؛ بسبب تراجع مستواه، وعدم تقديمه الإضافة المأمولة مع النادي الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي 2023، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وكان اللاعب قد عاد إلى مدينة جدة، الخميس 18 يناير، بعد أن تخلف عن مرافقة الاتحاد في معسكره الحالي بمدينة دبي الإماراتية، وانقطاع الاتصالات معه.

وتأخرت عودة بنزيما إلى الاتحاد لمدة 17 يوما، وهو ما أغضب إدارة النادي الجداوي ومدرب الفريق، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي رفض التحاق اللاعب بمعسكر دبي، حسب تقارير صحفية.

كريم بنزيما مع الاتحاد: