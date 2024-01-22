476 مليون يورو حجم إنفاق الهلال في سوق اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت مصادر بشركة نادي الهلال رحيل اللاعب الكروي البرازيلي ميشيل ديلجادو لصفوف فريق الاتحاد الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما ترددت أنباء في الأيام الماضية عن رحيل اللاعب بعد الإعلان عن ضم الظهير الأيسر لأوليمبك مارسيليا الفرنسي رينان لودي بقيمة بلغت 20 مليون يورو، والتي رفعت سقف الإنفاق على الصفقات الكروية على مستوى العالم وتفوق الهلال على أندية عالمية كريال مدريد وبرشلونة.

في سوق الانتقالات طوال موسم كامل، حيث أنفق الهلال 476 مليون يورو في الميركاتو.

كما أكدت مصادر استمرار اللاعب سافيتش في تمثيل الهلال حتى نهاية عقده الحالي ولا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإيطالية.

وفي التصنيف العالمي حتى يوم أمس تصدر الهلال الأندية المحلية والعربية و الآسيوية، وتفوق على أندية عالمية في مقدمتها مانشستر يونايتد وتشيلسي وفلامنجو وإيفرتون وغلطة سراي وفنر بخشه وفلومنيزي بدون مشاركة لاعب فئة (A ).

في المقابل جاء إنفاق برشلونه 375 مليون يورو، يليه ريال مدريد بـإنفاق وصل إلى 355 مليون يورو في مواسم سابقة.

من جانبه عبر مدافع الهلال السنغالي كاليدو كوليبالي المشارك حاليا في بطولة الأمم الأفريقية لموقع calcionapoli24 عن سعادته بتواجده في الهلال وسعادته بالحياة بالسعودية مع عائلته، وبين أن الأموال التي جناها سيعمل بها في تمويل مؤسسته بالسنغال لبناء مستشفى للأطفال.

أعلى حجم إنفاق للأندية الثلاثة في الميركاتو: