محمد صلاح يساند منتخب مصر أمام الرأس الأخضر من المدرجات

ياسر رشاد - القاهرة - يساند محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، منتخب مصر خلال مواجهة الرأس الأخضر، حيث حرص على التواجد في مدرجات ملعب المباراة.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قد استبعد الرباعي "أحمد الشناوي، محمود حمادة، أحمد سامي، ومحمد صلاح"، من قائمة مباراة مصر أمام الرأس الأخضر.

ويغيب محمد صلاح عن تشكيل المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، بعدما تعرض للإصابة خلال المواجهة الماضية أمام غانا، حيث شهدت المباراة خروجه خلال أحداث الشوط الأول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصاراته أمام الرأس الأخضر، حيث لم يسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم مواجهة الرأس الأخضر "كاب فيردي" مطلقاً سواء على المستوى الرسمي أو الودي، لذا ستكون مواجهة المنتخبين فى دور المجموعات بأمم أفريقيا هى الأولى فى تاريخهما.

ويحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الرأس الأخضر في صدارة الترتيب بـ 6 نقاط، فيما يحل المنتخب الغاني في المركز الثالث بنقطة واحدة، وموزمبيق في المركز الأخير من المجموعة بنقطة واحدة.