الامارات | وكيل أعمال محمد صلاح يفجر مفاجأة جديدة عن مدة غيابه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال والمواقف الخاصة بقصة محمد صلاح، ومنتخب مصر وقرار مغادرة بعثة المنتخب بعد مباراة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وكانت المفاجأة هي التي فجرها وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح، بشأن إصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب.

وكتب رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إصابة محمد صلاح أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية وسيغيب لمدة 21-28 يوماً، وليس مباراتين".

وكان محمد صلاح قد أصيب خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأضاف رامي عباس: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

وبدأت أزمة محمد صلاح مع الشارع الرياضي المصري بعدما تعرض اللاعب لإصابة خلال مباراة المنتخب المصري أمام غانا في الجولة الثانية، وبعدها أعلن يورغن كلوب، مدرب ليفربول أن النجم المصري سيعود إلى ليفربول من أجل خضوعه لرحلة علاج ومن المحتمل أن يعود من جديد لمنتخبنا الوطني في كوت ديفوار في حال وصوله إلى الدور النهائي".

وبعدها أعلن اتحاد الكرة المصري أن محمد صلاح سيساند منتخب مصر أمام منتخب الرأس الأخضر في اللقاء الذي سيقام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية وبعدها يتجه إلى ليفربول من أجل خوض رحلة العلاج.