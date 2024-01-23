كله يشجع مصر .. تجمع مواطني القليوبية لمؤازرة المنتخب الوطني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت النوادي والكافيهات في محافظة القليوبية، مساء اليوم الاثنين، تجمع كبير من الشجعين أمام شاشات كبيرة، لمشاهدة مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر المقامة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وسادت حالة من التفاؤل بين جماهير مدينة بنها المتابعة للقاء الذي وصفوه بـ المصيري، متوقعين فوز منتخب مصر وتألق أحمد زيزو وتريزيجيه ومرموش.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع موزمبيق وغانا، بينما يتصدر المجموعة منتخب الرأس الأخضر بـ6 نقاط من فوزين.

ورسم عدد من الأطفال أعلام مصر على وجوههم، بينما ارتدى آخرون تيشرت المنتخب رافعين الأعلام ومرددين عدة هتافات منها:"اووه الخليج 365 .. قول يارب كله يشجع مصر".