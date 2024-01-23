الامارات | بيان مغربي شديد اللهجة.. رفض أحداث مباراة "أسود الأطلس" والكونغو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان إنه يدين كل "التصرفات غير الرياضية" التي تلت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك "على إثر الأحداث المؤسفة التي عرفتها نهاية مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية تقدم الجامعة الملكية المغربية (الاتحاد المغربي) التوضيحات التالية".

وتابع الاتحاد المغربي "(يجب) التأكيد على العلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروابط الأخوة بين الشعبين.

"(إن) علاقة التعاون الاستثنائية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي، وعدد اللاعبين الكونغوليين الذين ينشطون في المغرب واتفاقية الشراكة التي تجمع بين الاتحادين خير دليل على ذلك".

وأضاف البيان "ندين كل التصرفات غير الرياضية التي تلت هذه المباراة دون الدخول في منطق الاتهامات.

"رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع كان أول من هنأ مدرب المنتخب الكونغولي سيباستيان ديسابر وهو ما يترجم قيم الروح الرياضية العالية بين المنتخبين. وللإشارة، فقد سهر الدولي المغربي أشرف حكيمي على تتبع علاج اللاعب هينوك (إنونجا) باكا.

"ومن خلال ما سبق، تؤكد الجامعة الملكية المغربية مجدداً تمسكها بقيم الروح الرياضية والأخلاق واللعب النظيف، مبرزة أن هذه الاحداث لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط الأخوية بين البلدين".

وجاءت صفارة النهاية لتحمل معها مشهداً غير معتاد في البطولة حتى الآن، بعد حدوث مشادة بين لاعبي ومدربي المنتخبين.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن المشادة بدأت بعد اقتراب الركراكي من تشانسيل مبيمبا لاعب الكونغو لتنفلت أعصاب الجميع فجأة.