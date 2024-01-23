أردا جولر .. ضحية أنشيلوتي في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه أردا جولر اللاعب التركي بصفوف ريال مدريد معاناة كبيرة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وترى صحيفة سبورت الاسبانية أن اللاعب التركي أردا جولر هو الضحية الرئيسية لقرارات الإيطالي، الذي يحرك نفس الرقائق دائمًا وينسى أمر اللاعب التركي.

وابتعد جولر عن المشاركة مع ريال مدريد باستثناء ظهوره في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية أمام أتلتيكو مدريد ومنذ تلك المواجهة نساه الإيطالي تمامًا في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث لم يلعب في النهائي في الرياض ضد برشلونة، ولا في ديربي الكأس بالإضافة إلى المباراة الأخيرة أمام ألميريا في الليغا.

وينذر ابتعاد اردا كولر عن المشاركة مع ريال مدريد إلى تصاعد أنباء تشير إلى احتمالية خروجه على سبيل الإعارة حتى يونيو لمواصلة النمو والمشاركة بشكل مستمر.