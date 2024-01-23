كوبر يعلن تشكيل سوريا لمباراة الهند في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة الهند ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

وبات كوبر مدرب منتخب سوريا على بعد خطوة واحدة من إنجاز تاريخي لنسور قاسيون في بطولة كأس آسيا، حيث يطمح للتأهل لأول مرة إلى الدور المقبل من البطولة في المشاركة السابعة بتاريح سوريا.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الإثنين قبل مواجهة الهند غداً الثلاثاء:"ندرك أهمية المباراة كلاعبين وفنيين ورغم هزيمتنا أمام أستراليا إلا أننا قدمنا مباراة جيدة وسنواصل ذلك".

وتابع: "نتمنى إسعاد الشعب السوري والتأهل لأول مرة إلى الدور الثاني بكأس آسيا".

فرص تأهل سوريا

ويمتلك منتخب سوريا فرصة للتأهل كثاني مجموعته بالفوز بفارق ثلاثة أهداف على الهند مقابل فوز أستراليا على أوزبكستان بهدف ليكون صالح الأهداف في صالح سوريا أو التأهل كأفضل ثالث مع نهاية الجولة الثالثة وفقًا لنتائج المجموعات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هدف إضافي يحرزه منتخب أستراليا على نتيجة (1-0) أمام أوزبكستان يقلل من عدد الأهداف التي يستوجب على سوريا تسجيلها في الهند.

وحجز منتخب أستراليا مقعده في دور الـ16 مبكرا، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أوزبكستان، فيما يحتل منتخب سوريا المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويقبع المنتخب الهندي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وضم تشكيل سوريا كلا من:

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان، أيهم أوسو، ثائر كروما، عبدالرحمن ويس

في الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود

الهجوم: عمار رمضان، إبراهيم هيسار، بابلو صباغ

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا