رسميًا.. يوفنتوس يعلن أولى صفقاته الشتوية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز صفوف السيدة العجوز.

وأكد يوفنتوس في بيانه اليوم الثلاثاء عن اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب تياجو ديالو، لاب ليل الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وسافر اللاعب إلى يوفنتوس في وقت متأخر من مساء الأحد، وأجرى الفحوصات الطبية ومن ثم الإعلان عن الصفقة من جانب الفريق الإيطالي.

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وبلغت قيمة الصفقة نحو 3.6 مليون يورو، تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون أخرى كإضافات ومكافآت تصل بحد أقصى إلى 2.6 مليون يورو.

ووقع اللاعب البرتغالي على عقد مع اليوفي متصدر الدوري الإيطالي حتى يونيو 2026 مع السماح بالتمديد لـ 2028، حسب رؤية الجهاز الفني.

وكان نادي إنتر ميلان أحد المهتمين بالتعاقد مع النجم البرتغالي إلا أنهم كانوا ينتظرون حتى ينتهي عقده لضمه مجانًا، قبل أن يحسم يوفنتوس الصفقة لصالحه.