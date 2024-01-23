رقم سلبي تاريخي لموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

يبحث منتخب موريتانيا عن الفوز الأول له في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة الجزائر في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات النسخة الحالية.

ويحمل منتخب موريتانيا رقما سلبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ إنه ما زال دون أي فوز في البطولة، خلال 8 مباريات في المسابقة، تعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات.

وخسر منتخب موريتانيا في آخر 5 مباريات له في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 2 نقاط، فيما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة، دون نقاط.

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