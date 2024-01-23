كلوب أحرجنا.. أول تعليق من طبيب المنتخب على إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، تفاصيل إصابة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والتي تعرض لها مع المنتخب الوطني، في مواجهة غانا قبل الماضية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال "أبو العلا" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس:"إصابة محمد صلاح عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وأحنا بنمتلك أفضل الإمكانيات ومش مستني تعليمات من أندية محلية أو أوروبية".

أكمل: "في تنسيق كامل مع الجهاز الطبي في ليفربول لأننا مسافرين كمان يومين مدينة ثانية في الكوت ديفوار مش متجهزه بالشكل الأفضل للعلاج، واللاعب نفسه كان رافض السفر، ولكن الأفضل حاليا العلاج في ليفربول".

أوضح: "من يومين اتفقنا أن محمد صلاح هيرجع لناديه ليفربول يتعالج هناك، والاتفاق كان يتم الإعلان عنه بعد مباراة الرأس الأخضر، ولكن تصريحات كلوب وضعتنا في موقف محرج لأن مكنش ده المتفق".

جدير بالذكر أن منتخب مصر، نجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد ثلاثة نقاط، بينما تصدر منتخب الرأس الأخضر برصيد 7 نقاط.

اقرأ أيضا:

طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في دور الـ 16 بكأس الأم الإفريقية