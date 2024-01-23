ميليتاو مستمر مع ريال مدريد حتى 2028

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد إيدير ميليتاو مدافع الملكي، بعقد طويل الأمد.



أكد ريال مدريد أنه أتفق مع إيدير ميليتاو على تمديد عقده، حتى 30 يونيو من عام 2028، ليظل مستمرا داخل أسوار البيرنابيو.

وأضاف ريال مدريد في بيانه إلى أن ميليتاو وصل للملكي، في عام 2019 بعمر 21 عاماً، وفي مواسمه الخمسة التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أحد أفضل لاعبي الدفاع في العالم.

وتابع البيان، أن ميليتاو فاز مع ريال مدريد بـ 9 ألقاب، وهم 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و3 كأس السوبر الإسباني.

كما شارك البرازيلي إيدير ميليتاو 143 مباراة مع ريال مدريد، أحرز خلالهم 11 هدفاً.

وكشفت التقارير الصحفية أن ريال مدريد جدد عقد لاعبه البرازيلي، ووضع الشرط الجزائي في عقد ميليتاو بقيمة مليار يورو.

