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وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - توفى قبل قليل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد صراع طويل مع المرض.

وكان العامري فاروق قد تعرض لأزمة صحية قوية خلال الفترة الأخيرة نقل على أثرها إلى المستشفى وتلقى عناية طبية خاصة كما أجرى أكثر من عملية جراحية.

تدهور الحالة الصحية للعامري فاروق:

وشهدت الأيام الأخيرة تدهور كبير في الحالة الصحية لوزير السابق وتم وضعه نائب تحت الرعاية الطبية الطارئة وأجهزة التنفس الصناعي، في وضع طبي يصنف بـ"الحرج" مفتقدًا للوعي بشكل كامل قبل أن ينتقل اليوم إلى جوار ربه.

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