مدرب ليفربول: محمد صلاح شخص لا يجب الشك في التزامه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد، بيب ليندرز، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق ليفربول الأول لكرة القدم عن أن محمد صلاح لا يمكن الشك في التزامه.

وأوضح ليندرز أن صلاح يعد لاعبًا عظيمًا، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يحتاجه خلال الفترة الحالية، لكن سبب عودته من أجل التعافي ومن ثم العودة مرة أخري للفراعنة.

تصريحات ليندرز

تحدث بيب ليندرز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فولهام، حيث قال: "بكل تأكيد، فالشخص الوحيد الذي يجب ألا تشك أبدًا في التزامه، هو محمد صلاح".

وتابع مدرب ليفربول: "بالطبع محمد صلاح يعد لاعبًا عظيمًا، أعرف أن بلاده مدمرة لفقده".

وأكمل: "بالنسبة لغيابه عن المنتخب المصري، فالسبب الوحيد الذي جعلنا وفريقهم الطبي يقررون عودته هو إعطاء أفضل فرصة للتعافي لـ مو من أجل العودة سريعًا".

وأردف: "في حالة وصلت مصر إلى النهائي، سيعود محمد صلاح، ولكن أعتقد أن غيابه سيكون ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن سننظر كيف ستسير الأمور".

وأتم ليندرز تصريحاته: "بالتأكيد فنحن على تواصل بشكل مباشر مع منتخب مصر، لقد اتخذوا هذا القرار معنا من أجل اللاعب وسلامته وسرعة تعافيه، وهذا كل شيء".