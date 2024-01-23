الاتحاد الإسباني يتقدم بشكوى بسبب مباراة ريال مدريد وألميريا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدمه بشكوى إلى الحرس المدني، بعد تسريب مقطع صوتي خاص بمباراة ريال مدريد ضد ألميريا.

وكان ريال مدريد، قد حقق الفوز على حساب نظيره ألميريا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهم يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة جدل تحكيمي، بسبب احتساب هدف فينيسيوس جونيور، رغم وجود لمسة يد عليه، بالإضافة إلى ركلة الجزاء المحتسبة لـ ريال مدريد.

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وانتشر مقطع صوتي، يظهر فيه ما حدث بين تقنية الفيديو وحكم مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، فيما يخص هدف فينيسيوس.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: “تقدمنا بشكوى إلى الحرس المدني يوم الثلاثاء بعد نشر بعض التسجيلات الصوتية من نظام تقنية الفيديو، ذات نطاق احترافي وخاص تمامًا، والتي تخص مباراة بين ريال مدريد وألميريا في الليجا”.

وتابع: “يعتبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي يبقي على تحقيق داخلي مفتوح بعد الحدث المذكور، أن استخراج هذه المواد السمعية والبصرية يعد أمرًا خطيرًا للغاية”.

واختتم البيان:” ويأمل أن يتم العثور على إجابة في أقرب وقت ممكن لتوضيح المسؤوليات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن جميع الاتصالات”.